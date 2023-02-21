الغضب يتصاعد في تركيا من الحكومة إثر الزلزال.. وأردوغان يعترف بـ"تقصير"

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ما يقرب من 900 ألف شخص يعيشون الآن في خيام وحاويات في تركيا، بعد الزلزال المدمر قبل أسبوعين والهزات اللاحقة التي أعقبت ذلك.

وقال أردوغان: "يوجد حاليًا 865 ألف مواطن في الخيام و23500 من مواطنينا في حاويات"، مضيفًا أن أكثر من 350 ألفًا يعيشون الآن في مهاجع المدارس".

وأشار أردوغان إلى أن قرابة 140 ألف مبنى قد انهار، أو لحق بها أضرارًا جسيمة. وأضاف أن 115 ألف شخص أصيبوا بجروح جراء الزلزال.

وتابع: "إذا كان هناك أشخاص مهملين أو مخطئين أو تسببوا في خسائر في الأرواح، فمن واجبنا أن نحاسبهم أمام القانون".

قال أردوغان: "لن نسامح أحدًا".

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) إن أكثر من 7000 هزة ارتدادية تم تسجيلها في تركيا بعد الزلزال الأوّلي قبل أسبوعين.