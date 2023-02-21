دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الأكاديمي السعودي أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبدالله المسند، الجدل بسبب حديثه عن وجود كائنات فضائية مطالبا من ينتابه شك بذلك بالعودة إلى تفاسير القرآن.

وقال المسند في حديث متلفز عبر قناة الإخبارية الرسمية السعودية: "كل من يرتاب أو لا يروق له الكلام حول الكائنات الفضائية أو الكائنات العاقلة أو الأطباق الطائرة سمها ما شئت، كل من يرتاب أو لا يصدق أو يصف هذه المواضيع بأنها من الترف العلمي فليذهب الآن وعبر جواله وعبر اللابتوب ويكتب هذه الآية: "ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة"، سوف تتفاجأون ماذا قال المفسرون والسلف الصالح والتابعون".

وأردف الأكاديمي السعودي قائلا: "المقصود بالدواب قالوا كلاما ربما من الصعب أن أقوله لكم وربما لن تصدقوا ما المقصود بهذه الدابة".

وتابع المسند قائلا: "أخرجوا الإنس وأخرجوا الجن وأخرجوا الملائكة ولم يبق إلا كائنات حية وصفوها بأوصاف لا تتناسب مع الإنسان... أوصاف عجيبة وغريبة وقريبة من الأشكال التي ترسمها أفلام هوليوود أو بعض القصص الخيالية"، حسب قوله.

واستشهد الأكاديمي السعودي بآية أخرى من القرآن "يوم يقوم الروح والملائكة صفا"، ما المقصود بالروح؟ اذهبوا إلى أكثر من تفسير لا تعتمدوا على تفسير واحد.. التفسير فيه اختلاف وفيه أنواع، إن بعض الأقوال وهي كثيرة تشير إلى أن المقصود بالروح هذه الكائنات التي ليس المقصود بها الإنسان ولا الملائكة ولا الجن وأيضا الدواب، المقصود فيها صنف رابع الله أعلم بعددهم ومكانهم وملتهم وهل حملوا الأمانة مثلنا وهل هم موجودون في الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إذ أننا نحن في الأرض التي أخبرنا الله عنها".

ولا يوجد أي دليل علمي معتمد حتى الآن على وجود كائنات فضائية، وقد أسقطت الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة منطاد تجسس صيني في الأجواء الأمريكية.

وأثار رأي المسند جدلا على تويتر، وعلقت مغردة على كلام المسند بالقول: "كمية الوعي في الردود على هذي التغريدة تبرد القلب الحمدلله على هذه النعمه ، زمن القطيع انتهى انت تحلل وتؤمن بمعتقداتك وحدك ، الدكتورة مايا صبحي سبقتك ب ١١ سنه من عام٢٠١٣ ذكرت الفضائيين وكيفية الترويج لهم وانت مثال حي على كلامها!"، حسب قولها.

وعلق مغرد آخر بالقول: "دكتور عبدالله المسند حنا ناس كلنا نؤمن بالله وقدرته سبحانه جل في علاه لكن ابنشدك عن اسباب ظهور هالاطباق بالصين وامريكا أو ان المخلوقات الاخرى ماتدل الطريق الا لهذه الدولتين فقط"، على حد تعبيره.

وكتب أحد المغردين: "هناك كائنات فضائية معنا في هذا الكون الفسيح د.عبدالله المسند"، حسب تعبيره.