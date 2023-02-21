أنطاكيا، تركيا (CNN)—ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة مئات آخرين، وفقًا لمسؤولين أتراك وسوريين، بعد أسبوعين من وقوع زلزال هائل أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا الدولتين.

قالت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) يوم الاثنين إن الزلزال ضرب محافظة هاتاي بجنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإثنين، إن مركز الزلزال كان في منطقة دفني بالإقليم، مضيفًا أن هناك 26 تابعًا منذ ذلك الحين.

ويقول مسؤولون أتراك إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 294 في أعقاب الزلزال يوم الاثنين.

وفي مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي جنوب البلاد، حوصر ثلاثة رجال عندما انهار مبنى نجا من الزلزال الأول قبل أسبوعين، بحسب قريبهم يحيى حلاق.

إليكم نظرة على الخريطة على موقع الهزة الأرضية التي ضربت جنوب تركيا يوم الإثنين.