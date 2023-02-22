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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طردت ألمانيا دبلوماسيين إيرانيين اثنين، واستدعت القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية عقب حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الألماني من أصول إيرانية جمشيد شارمهد، بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية نُشر الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، وفقا لبيان صحفي، إن ألمانيا "لا تقبل الانتهاك الجسيم لحقوق المواطن الألماني".

وأضافت وزارة الخارجية أن اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية تم تصنيفهما على أنهما شخصان غير مرغوب فيهما وسيتعين عليهما مغادرة ألمانيا "مع مهلة قصيرة".

وقال بربوك: "ندعو إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد والسماح له بالاستئناف العادل وفقًا لسيادة القانون".

في سياق متصل، ندد المستشار الألماني، أولاف شولتز، "بشدة" بإعدام المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد ودعا النظام الإيراني إلى التراجع عن الحكم.

وكتب شولتز على تويتر، الأربعاء: "إن حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد غير مقبول".

وأضاف شولتز: "النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة ويتجاهل حقوق الإنسان".

وتعهدت الحكومة الألمانية بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح شارمهد وإنها على اتصال وثيق بأقاربه، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة كريستيان واغنر، للصحفيين الأربعاء.