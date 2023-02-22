دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها بإعدام 3 من المتهمين الـ14 بقضية "خلية السلط الإرهابية" وسجن 8 منهم حتى 20 عاما وبراءة 3 متهمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الأربعاء.

ووضعت الخلية التي نفذت عمليتها قبل 5 سنوات، الحافلات التي تقل عناصر القوات المسلحة الأردنية وأفراد الأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية ومبنى المخابرات واستخبارات السلط ومبنى المحافظة، أهدافا لتنفيذ عملياتها، وفقا لبترا.

وكان قد استهدف تفجير بعبوة ناسفة سيارة لدورية مشتركة للأمن والدرك في منطقة الفحيص في أغسطس/آب من عام 2018، وردا على ذلك وبأقل من 24 ساعة داهمت قوى أمنية أردنية موقعا يأوي مشتبها بضلوعهم في الهجوم، بمنطقة السلط.

وكانت قد وجهت النيابة العامة العسكرية تهما مختلفة إلى 14 شخصا جاءت كالآتي: "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر"، وفقا للوكالة.

وشملت التهم أيضا: "حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثالث والرابع عشر، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الرابع والخامس، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والرابع عشر"، حسبما ذكرت الوكالة.

ووجهت النيابة أيضا اتهامات تتضمن: "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية للمتهم الرابع، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهم الثالث، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين السادس والرابع عشر، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم العاشر".

وشملت بقية التهم "تقديم أموال لجماعات إرهابية للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر".

وٍأسندت النيابة أيضا تهمتي: "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الرابع عشر، وعدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر"، وفقا لبترا.

وبينت السلطات الأردنية أن المتهمين كانوا "يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، ويطلعون على إصدارات التنظيم"، بالإضافة إلى أنهم اتفقوا على أن داعش "يعمل على تطبيق شرع الله" وروجوا لأفكاره ومبادئه عبر مقاطع فيديو كانت تصلهم من التنظيم، حسمبا ذكرت الوكالة.

واتفق المدانون على "وجوب نصرة التنظيم وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار المملكة، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين غير آبهين بقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واستباحوا لأنفسهم قتل الأبرياء بطريقة عدوانية بعد أن قاموا بتزيين أفكار تنظيم داعش الإرهابية ومبادئه، وتشكيل تلك العصابة الإجرامية بهدف تنفيذ العمليات العسكرية الإرهابية على الساحة الأردنية، وتنفيذا لذلك الاتفاق شكل المذكورون خلية إرهابية ونصبوا لها (أميرا) من بينهم"، حسب لائحة الاتهام.