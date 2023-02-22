دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أركنساس، توم كوتون، عن لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فجر الأربعاء.

ونشر كوتون صورة مع ولي العهد السعودي على صفحته الرسمية على موقع تويتر، وحظيت التغريدة بإعجاب سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر.

وكتب السيناتور الجمهوري على الصورة: "أجريت محادثة بناءة مع ولي العهد، تعكس حوالي ثمانين عاما من الشراكة بين بلدينا والفرص المتاحة أمام الأجيال المقبلة",.

ونشر كوتون تغريدة لاحقة أظهرته وهو يركب الطائرة، وكتب فيها: "شكرا لسلاح الجو الأمريكي على الرحلة من الرياض إلى القدس، أرجو أن تُجرى المزيد من الرحلات بين الدولتين"، على حد تعبيره.