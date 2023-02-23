دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة الطيران المدني العُمانية السماح لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط بعبور أجوائها، استمرارا لقرار مماثل من السعودية صدر في يوليو/تموز من عام 2022.

وقالت هيئة الطيران المدني العُمانية عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، على الخطوة قائلا: "قرار تاريخي سيقصر الطريق إلى آسيا، ويقلل التكاليف على المواطنين الإسرائيليين ويساعد الخطوط الجوية الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية، "أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأصدقاءنا الأمريكيين على مساعدتهم الكبيرة في نجاح الخطوة".

من جانبه، قال الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على القرار بالقول: " أخبار عظيمة وقرار تاريخي! سلطنة عُمان أعلنت أنها ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها في طريقها شرقا إلى آسيا".

وأضاف الناطق السابق باسم رئاسة الوزراء قائلا: " يأتي هذا بعد أن سمحت السعودية لشركات طيران إسرائيلية بالتحليق أيضا فوق أراضيها"، حسب قوله.

يذكر أن هيئة الطيران المدني السعودية كانت قد أعلنت في يوليو/تموز من عام 2022 عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، لكن عدم صدور قرار مماثل من عُمان في ذلك الحين أبقى مسافة الرحلات بين إسرائيل وآسيا طويلة جدا، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتغير مع القرار العُماني الجديد.