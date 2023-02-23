الجيش الإسرائيلي: اعتراض صواريخ أطلقت من غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن "اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وقال الجيش، عبر تويتر: "أطلقت صفارات الإنذار في أشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية 5 منها بينما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة".

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات من قيام القوات الإسرائيلية بعملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن "العملية استهدفت 3 مشتبه بهم بتخطيط هجمات في المستقبل القريب"، وأكدت أنه "تم تحييدهم".

وفي المقابل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "قتل ما لا يقل عن 11 شخص، وأصيب 102 من بينهم 7 في حالة حرجة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية عن "إدانتهم" للعملية التي قامت بها القوات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن "قلقة للغاية من أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "نحن ندرك المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل، و في الوقت نفسه، نشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الإصابات والخسائر في أرواح المدنيين".

وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من أن العملية الإسرائيلية قد تؤدي إلى انتكاس الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان سابق إن قوات الجيش الإسرائيلي "قامت بعملية غير اعتيادية في وضح النهار بمدينة نابلس".

وعادة ما تحدث عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بين عشية وضحاها، وفي المرة الأخيرة التي أجرى فيها الجيش عملية في وضح النهار، قال إنها كانت بسبب تهديد مباشر.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن اثنين من قادتها قُتلا في مواجهات لاحقة.

وأكدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية أيضًا أن عناصرها "منخرطون في القتال"، لكنها لم تذكر ما إذا كان أي من أفرادها قد قٌتل.

وحذرت "كتائب القسام" وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، من أنهما "يراقبان جرائم العدو المتصاعدة ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، وصبرهما ينفد".