الصدر يجدد انتقاده لمسلسل "معاوية": يزيف التاريخ ويحيد عن الحقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، ما وصفها بـ"المساواة" بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وذلك في إطار انتقاد جديد لمسلسل "معاوية" المزمع عرضه على قناة "MBC" خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب الصدر على صفحته الموثقة على موقع تويتر إن الجميع يعرف نبذه للطائفية "لكن ذلك لا يعني القبول بالمساواة" بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.

وأشار رجل الدين الشيعي إلى أن التاريخ مثبت عند كل الطوائف الإسلامية أن معاوية خرج وانشق عن (خليفة رسول الله) وأمر بشتمه وقتل من الصحابة من لم يرض بذلك".

وأضاف الصدر قائلا: "فمن الظلم والإجحاف المساواة بينهما أو التقريب بينهما بمسلسل درامي يزيف التاريخ ويحيد عن الحقائق"، حسب قوله.

وأردف زعيم التيار الصدري قائلا: "أما والله... لو كان المسلسل لشخصية أخرى لا تنتمي لآل أبي سفيان وآل أمية ما تفوهت ببنت شفة"، حسب تعبيره.

وكان الصدر هاجم المسلسل قبل أيام، معتبرا أنه لا يتفق مع "السياسة المعتدلة" للسعودية، وتواصلت CNN مع MBC للحصول على تعليق لكن القناة السعودية قالت إن لا تعليق لديها على بيان الصدر.