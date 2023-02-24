مصر.. وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة.. ومعهد "البحوث الفلكية" يصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، الجمعة، رصده لزلزال شعر به مواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

وقال المعهد، في بيان عبر صفحته على فيسوبك، إن "الهزة الأرضية كانت علي بعد 27 كيلومتر شمال مدينة السويس"، وأضاف أن "الزلزال بلغت درجة قوته 4.1 ريختر وكان علي عمق 10كيلومتر".

وبحسب البيان "لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وكانت مصر تعرضت مؤخرا لهزات أرضية كان منها هزة بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 691 كيلو متر شمال رفح- الواقعة شرق العاصمة القاهرة- دون أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال مسؤولون مصريون إن بلادهم لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب مناطق بتركيا وسوريا يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، ولا بتوابع هذا الزلزال، لأن مصر بعيدة عن منطقة حزام الزلازل، ولن تدخل في هذه المنطقة في الفترة الجيولوجية الحالية.

وذكر الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل سواء الموجودة في تركيا أو المارة في البحر المتوسط، والذي يمر من في القوس الهليني والقبرصي، بجوار قبرص وكريت، وهما يبعدان عن الشواطئ المصرية بمسافة 450 كيلو متر مما قد يؤدي لموجات مد بحري تسونامي من البحر المتوسط على الشواطئ المصرية في حال الزلازل الضخمة.

وأوضح شريف الهادي أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل في أي منطقة حول مستوى العالم، ولكن يمكن التوقع بحدوث زلازل في أية منطقة، وفقا لحسابات إحصائية عن تاريخها في الزلازل.