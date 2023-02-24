إيران.. مقتل شخصين وإصابة 16 بينهم وزير الرياضة في تحطم هليكوبتر

(CNN)-- تحطمت، الخميس، طائرة هليكوبتر تقل وزير الرياضة الإيراني في جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، بمن فيهم وزير الرياضة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة إن "المروحية التي كانت تقل وزير الرياضة الإيراني حامد سجادي والوفد المرافق له تحطمت أثناء هبوطها في ملعب في مدينة بافت بوسط البلاد"، وأضافت أن من بين القتلى إسماعيل أحمدي مساعد وزير الرياضة.

وصرح مسؤولو الصحة، لوكالة الأنباء بأن "وزير الرياضة أصيب في رأسه ويده ويعاني من نزيف في المخ، ونُقل إلى مستشفى".

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية نقلاً عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني ستجري تحقيقا في أسباب تحطم الطائرة.

وأوضحت القناة أن وزير الرياضة والوفد المرافق له يعتزمون زيارة بافت في محافظة كرمان الإيرانية "لافتتاح منشآت رياضية جديدة".