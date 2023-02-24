هروب رجل بزي أخضر غريب في السعودية من الشرطة.. والأمن يتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على شخص ظهر مرتديا ملابس خضراء غريبة وحاول الهروب من الشرطة وقد انتشرت مقاطع فيديو لعملية هروبه بشكل واسع على تويتر.

وقال الأمن العام السعودي على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة الإحساء في المنطقة الشرقية على مواطن لتعطيله حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية".

وأعلن الأمن السعودي توقيف الشخص المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتداول مغردون مقطع فيديو للحظة هروب الشخص الذي ظهر بزيه الأخضر الغريب وهو يجري هربا من دورية شرطة في الإحساء.

وتفاعل عدد من المغردين مع المقطع على موقع تويتر وأعرب بعضهم عن سعادتهم بالقبض عليه.