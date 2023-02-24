الإمارات.. المحطة الثالثة في براكة تبدأ التشغيل التجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في إنجاز جديد، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجمعة، "بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونقلت "وام" تصريحات لمحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية قال فيها إن "البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحقق إنجازاً جديداً تمثل في بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، بعد أقل من عام من بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة".

وأضاف الحمادي: "تقوم محطات براكة بضمان أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

كما نقلت "وام" عن ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى تأكيده "الالتزام بتوفير الكهرباء الصديقة للبيئة لشركة الإمارات للماء والكهرباء، بما يدعم برنامج شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، ويوفر ميزة تنافسية للشركات المحلية، ويعزز النمو الاقتصادي الخالي من الانبعاثات الكربونية"، حسب قوله.

وتوفر محطات براكة "آلاف الفرص الوظيفية، وتساهم في دعم الشركات المحلية عبر توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات، كما ستقلل المحطات الأربع بعد تشغيلها، ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويا ومليارات الدولارات التي كانت تستخدم في شراء الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء"، وفقا لوام.

وتضيف المحطة الثالثة 1400 ميغاواط لشبكة كهرباء الإمارات، في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج المحطات الثلاث التي تم تشغيلها "حوالي 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة، كما توفر المحطات الأربع نحو 25% من الكهرباء التي تحتاجها الإمارات"، وفقا لوام.