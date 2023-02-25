دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رئيس مجلس الشوري السعودي، الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تناقل فيديو مداخلته للتعقيب على ما ذكره رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، السبت.

في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قرأ رئيس مجلس النواب الأردني آية من القرآن تقول: "ربِّ أجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات"، حيث استخدمها في معرض إشارته إلى العراق.

لاحقا، قال رئيس مجلس الشوري السعودي، موضحًا أن الآية التي رددها رئيس مجلس النواب الأردني "المقصود بالبلد هي مكة المكرمة"، في المملكة العربية السعودية.

واستند آل الشيخ إلى آيات أخرى من سورتي البقرة وإبراهيم "كلها المقصود بها مكة"، مٌشيرًا إلى أنه أراد بمداخلته "الإيضاح فقط".

تصريحات رئيس مجلس الشوري السعودي ولّدت موجة من التعليقات عبر موقع تويتر. ووصف بعض المغردين ما حدث بأنه "موقف محرج"، لرئيس مجلس النواب الأردني، فيما قال آخرون إنه أراد استخدامها بشكل مجازي عند إشارته إلى العراق.