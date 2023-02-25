دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حقّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أُمنية الطفل السوري اليتيم الذي قُتل والده في الزلزال المدمر، بزيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضّل كريستيانو رونالدو.

ونشر حساب المستشار تركي آل الشيخ على تويتر، ليل السبت، تغريدة مرفقة بفيديو تظهر وصول الطفل السوري مع والدته وأشقائه، وجاء فيها: "الله يكتب أجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم، اليوم انا سعيد الحمدالله".

وفي الفيديو المرفق، عبّر الطفل السوري عن فرحته بتحقيق أمنيته قائلا: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على ها الدعوة الحلوة والله يحقق لك كل شئ تتمناه يا رب وما مصدق إني جيت على السعودية".

وتفاعل مغرّدون على تحقيق أمنية الطفل، وقال أحدهم: "لم يستغرق حلم الطفل السوري أسبوعين إلا وتمّ تحقيقه من قبل تركي آل الشيخ، الذي جبر بخاطر هذا الطفل الذي عاش أيامًا عصيبه"، اللهم اجعل هذا البلد أمناً.

وقال مغرد آخر: "قول وفعل جزاك الله خيرًا وجعل ذلك في ميزان حسناتك مثلما جبرت بخاطر هذا الطفل وأهله، الإنسانية هبة من الله".

وكان الطفل السوري اليتيم أعرب للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارة الأخير لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، عن "أمنيته بمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو، مشدّداً على عشقه لنادي النصر السعودي".

وسرعان ما انتشر مقطع نشره الإعلام الإماراتي للطفل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبّر من خلاله عن رغبته بزيارة المملكة ورؤية رونالدو، لكنه أوضح أنّ "والده ميت".

ورد المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة نشرتها صفحته على تويتر حينها جاء فيها: "يا ولدي أبشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".