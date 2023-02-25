دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، صباح السبت، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف المصدر في بيان نشرته القيادة العالمة للقوات المسلحة الأردنية على موقعها على الإنترنت أن "قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود (درون)، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر بحسب البيان الذي نشرته أيضا وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية واحدة M4، و4 قنابل يدوية، وتم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه"، بحسب البيان.