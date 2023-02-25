العراق.. هزتان أرضيتان تضربان نينوى وأربيل من دون تسجيل خسائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، "تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل"، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية الحكومية "واع".

وذكر بيان لوزارة النقل نشرته "واع"، أنّ "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية، فجر السبت، في محافظة نينوى".

وأضافت الهيئة في البيان، أنّ "الهزة الأرضية سُجّلت في تمام الساعة 02:25:33، فجر السبت بالتوقيت المحلي، بقوة 4.3 درجات عل مقياس ريختر، وتبعد 8.2 كيلومترات شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى"، مؤكدة أنّ "المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزة، بشكل متفاوت ولم تردنا أي خسائر تذكر".

وفي تقرير آخر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، ذكرت هيئة الأنواء الجوية، أنّ "هزة أرضية أخرى سُجّلت في تمام الساعة 03:09:40، فجر السبت، بالتوقيت المحلي، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وتبعد 22 كيلومترًا شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "المواطنين شعروا بالهزة، بشكل واضح ولم تردنا أي خسائر تذكر"، كما دعت الهيئة، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي"، بحسب ما نقلت "واع".