الإمارات تعلن إدراج 3 أفراد وكيانا ضمن "قائمة الإرهاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إدراج 3 أفراد وكيانا ضمن "القائمة المحلية المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن "إدراج 3 أفراد وكيان إرهابي ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

وذكرت وكالة "وام" أن القائمة شملت: "حسن أحمد مقلد، وراني حسن مقلد، وريان حسن مقلد، أما الكيان فهو CTEX Exchange".

ويأتي القرار في "إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له، ولتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب"، بحسب "وام".

وتابعت الوكالة أنه "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".