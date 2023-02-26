دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار وفد برلماني ممثل لثماني دول عربية سوريا، الأحد، في أول زيارة إلى البلد المُجمّدة عضويته في الجامعة العربية منذ عام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفدًا من الاتحاد البرلماني العربي المشارك في مؤتمر الاتحاد، الذي اختتم أعماله السبت في بغداد.

حسب سانا، يضم الوفد رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن، وفلسطين، وليبيا، ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، فضلًا عن الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي، قوله إن "سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية، وأن هذه الزيارة هي لدعم سورية قيادة وحكومة وشعبًا".

وأضاف الجبالي: "أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السوري أننا أخوة، ونقف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة".

وقال الجبالي إن "وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم، بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سورية تأكيداً على الوقوف إلى جانبها".

على هامش زلزال 6 فبراير/ شباط المدمر، الذي راح ضحيته في سوريا 5841 قتيلا في مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة، كانت هناك إشارات إلى تقارب عربي محتمل بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لعزلة سوريا عن محيطها العربي.

آنذاك، أجرى قادة دول عربية اتصالات مباشرة مع الرئيس السوري، وأعربوا عن تعازيهم له في ضحايا الزلزال. وهبطت طائرات تحمل مساعدات عربية في المطارات الخاضعة لسيطرة الحكومة.