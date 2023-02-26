القدس (CNN)-- قال زعيم المستوطنين المحليين، يوسي دغان، إن إسرائيليين قتلا بالرصاص في الضفة الغربية، الأحد، واصفًا إياه بأنه "هجوم إرهابي خطير للغاية".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن "إرهابيًا وصل إلى مفترق عينبوس وأطلق النار باتجاه سيارة إسرائيلية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين أصيبا ونقلا إلى المستشفى، مضيفًا أنه كان يلاحق المهاجم.

وقالت وكالة "نجمة داغان" الطبية وزعيم المستوطنين داغان، في وقت لاحق إن الاثنين توفيا.

وقال زعيم مستوطنين محلي آخر إنه كان حاضرًا عندما أصيب الاثنان بالرصاص.

وأوضح شاي ألون رئيس مجلس بيت إيل: "تم إطلاق النار ورائي مباشرة. بدا الأمر مروعًا - إطلاق النار كان من مسافة قريبة"، مضيفًا أن إسرائيل بحاجة إلى "خوض الحرب ضد أولئك الذين يتمنون لنا الأذى".

ووقع الحادث في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة بعد أيام من غارة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق على نابلس بحثا عن ناشطين مطلوبين خلفت 11 قتيلا فلسطينيا على الأقل.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة التي ظهرت في نابلس العام الماضي عن مقتل ستة من أعضائها، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.

وقالت المجموعة، في إشارة إلى إسرائيل، "بحجم الألم الذي يملأ نابلس، سيذوق الاحتلال ضعف الألم. سيعرفون أن مقاتلي الجماعات الشريفة في نابلس لن يتراجعوا خطوة".

ودعا دغان، رئيس المجلس الإقليمي في السامرة، إسرائيل إلى وقف المحادثات الأمنية الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة الأردن ومصر والولايات المتحدة، قائلاً: "أطالب رئيس الوزراء، وزير الدفاع وكل الوزراء يعيدون الوفد من محادثات الخمول في العقبة… نحن بحاجة إلى شن عملية ضد الإرهاب!"

وأكدت إسرائيل والسلطة الفلسطينية في وقت سابق الأحد أنهما تجريان محادثات خماسية في الأردن. ومصر والولايات المتحدة تشاركان مع المضيفين الأردنيين.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المشاركين "سيناقشون سبل تهدئة التوترات الأمنية في المنطقة قبل شهر رمضان" الذي يبدأ في مارس/ آذار.

ويضم الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك رونان بار. وقال المصدر إن منسق عمليات الحكومة في الأراضي اللواء رسان اليان، ومدير عام وزارة الخارجية رونان ليفي طالبا عدم الكشف عن اسمه لمناقشة المفاوضات الدبلوماسية.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأحد، أن الوفد الفلسطيني رفيع المستوى "سيؤكد على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

ودانت حركة حماس الفلسطينية، التي تحكم غزة، مشاركة السلطة الفلسطينية ووصفتها بأنها "خطوة غير مثمرة". وحث بيان صادر عن حماس على "إنهاء التنسيق الأمني بشكل لا رجعة فيه" مع إسرائيل، والذي أوقفته السلطة الفلسطينية رسميًا في كانون الثاني (يناير) بعد الغارة الإسرائيلية على جنين التي خلفت 11 قتيلاً فلسطينياً.