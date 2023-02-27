وزير خارجية مصر يصل إلى تركيا وأوغلو باستقباله في أضنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى مدينة أضنة التركية وكان باستقباله نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، حسبما نقل المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، الإثنين.

وهذه أول زيارة دبلوماسية لوزير خارجية مصري إلى تركيا منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، علما أن شكري كان قد زار تركيا عام 2016 في ضوء قمة منظمة التعاون الإسلامي.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الخارجية المصرية صور استقبال أوغلو لوزير الخارجية المصري فور وصوله إلى مطار أضنة.

وكان سامح شكري قد زار العاصمة السورية، دمشق، في وقت سابق الإثنين، حيث التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والرئيس السوري بشار الأسد.

ونقل وزير الخارجية المصري رسالة تضامن من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الأسد، وذلك بعد أن اتصل به في أعقاب حدوث الزلزال الذي ضرب مناطق شمالي سوريا.