وصول وزير الخارجية المصري إلى سوريا لأول مرة منذ سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إلى العاصمة السورية، دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين.

وقالت "سانا" في تغريدة على تويتر، إن "مراسلها أكد وصول وزير الخارجية المصري إلى دمشق"، صباح الاثنين.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية مصر إلى سوريا منذ عقد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، على صفحته على تويتر، الاثنين: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ..وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة".

وفي تغريدة أخرى، نشر السفير حسام زكي صورا لاجتماع بين شكري ونظيره السوري الدكتور فيصل المقداد في دمشق.

وكانت وزارة الخارجية المصرية ذكرت، مساء الأحد، أن "الوزير سامح شكري سيتوجه الإثنين ٢٧ فبراير/ شباط الجاري إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير/شباط الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين".

وبحسب الوزارة "من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتّصل غداة وقوع الزلزال بالرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ سنوات.

وأجرى السيسي بعد ذلك اتّصالا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، هو الأول بينهما، بعد أن تصافحا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر 2022.