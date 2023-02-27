دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، رسالة إلى زميله ومواطنه، سلطان النيادي، قبل أن ينطلق الثاني نحو محطة الفضاء الدولية الإثنين.

وكتب المنصوري على صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أخي سلطان.. هذه المرة أنت من سيحمل علم الوطن إلى محطة الفضاء الدولية.. تأكد أن قلوبنا جميعًا معك خلال الإطلاق غدًا وأننا سنكون سندك بإذن الله خلال كل المهمة.. بالتوفيق يا بوماجد".

وسينطلق النيادي برحلة إلى محطة الفضاء الدولية الإثنين، في مهمة تستغرق 6 أشهر، في إطار مساعي الإمارات للريادة في مجال الفضاء.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في تمام الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان المنصوري أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى الفضاء وأول رائد عربي يزور محطة الفضاء الدولية بعد انطلاقه في رحلة لمدة 8 أيام، في سبتمبر/أيلول من عام 2019.