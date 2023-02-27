متظاهر نجا من القمع الوحشي للنظام الإيراني يتحدث حصريًا لـCNN: ضربوني 100 مرة على رأسي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بـ "التجمعات السلمية" على مستوى البلاد التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا أميني، لكنه قال إنها تحولت إلى أعمال عنف بعد "التدخل السيئ من قبل بعض العناصر الإرهابية".

أميني، امرأة إيرانية كردية عمرها 22 عامًا، توفيت بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في سبتمبر/ أيلول لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

وقال أمير عبد اللهيان: "التجمعات السلمية التي جرت بعد وفاة مهسا أميني المحزنة تجسدت في الشارع الإيراني تضامنًا مع شابة إيرانية، لكن تلك التجمعات السلمية تحولت إلى أعمال عنف بعد التدخل السيئ من قبل بعض العناصر الإرهابية".

واعتقلت الحكومة الإيرانية الآلاف وقتلت المئات وأعدمت آخرين إثر مظاهرات اندلعت بوفاة أميني. أكدت شبكة CNN في تقرير الأسبوع الماضي، أن إيران استخدمت شبكة واسعة من السجون السرية غير القانونية، أو المواقع السوداء، لتعذيب المتظاهرين لانتزاع اعترافات قسرية.

قال أمير عبد اللهيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، إن وسائل الإعلام الإيرانية الموجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي المسؤولة عن التحريض على "العنف" في الاحتجاجات.

وقال: "عدد من القنوات التليفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عملت كمروجة للعنف".

وقالت المحطة التلفزيونية الإيرانية، إيران إنترناشونال، إنها اضطرت إلى نقل استوديو البث الخاص بها من لندن إلى واشنطن العاصمة بناءً على نصيحة شرطة لندن بعد "تصعيد كبير في تهديدات من إيران تدعمها الدولة".

وجّه مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني تهديدات لقنوات معارضة تعمل من الخارج واتهموا السعودية وآخرين بتمويل هذه القنوات.

وقال أمير عبد اللهيان للمندوبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تترك الأمن والنظام العام عرضة للخطر من خلال السلوك العنيف وغير القانوني".

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن لجنة وطنية شكلت العام الماضي كلفت بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالقوة غير الضرورية من قبل الشرطة وستجري تحقيقا في "الاضطرابات".

في نوفمبر/ تشرين الثاني، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات في إيران، على أن تقدم النتائج في يونيو/ حزيران.