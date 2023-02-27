ناسا تُحدد موعد تجربة الإطلاق المقبلة لمهمة "Crew 6" التي تضم سلطان النيادي

الشرق الأوسط
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ناسا تُحدد موعد تجربة الإطلاق المقبلة لمهمة "Crew 6" التي تضم سلطان النيادي
Credit: Red Huber/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ستحاول وكالة ناسا وشركة "سبيس إكس" إطلاق مهمة "Crew 6" المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية صباح الخميس 2 مارس/أذار.

وتقرر تأجيل المحاولة التي كان من المزمع إطلاقها صبيحة الإثنين، بسبب خلل متعلق بسائل الإشعال الذي يُستخدم لمحركات الصاروخ.

وقالت ناسا في منشور لها: "قررت فرق البعثة إفساح المجال للتحقيق في مشكلة تمنع البيانات من تأكيد الحمل الكامل لمصدر الإشعال لمحركات فالكون 9 للمرحلة الأولى من ميرلين، أو ثلاثي إيثيل ألومنيوم- ثلاثي إيثيل بورون (أو TEA-TEB)".

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ولن تجري "ناسا و"سبيس إكس" الإطلاق خلال نافذة محتملة، صباح الثلاثاء، بسبب توقعات الطقس غير المواتية.

وإذا تم حل مشكلة نظام الإشعال، فإن محاولة التشغيل التالية المتاحة هي 12:34 صباحًا يوم الخميس، 2 مارس/أذار.

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