السعودية.. تداول فيديو دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي والأمن يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على شخص قام بدهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي في الرياض، وآخر وثق هذا التصرف عبر نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لبيان صدر عن الأمن العام، الإثنين.

وجاء في بيان الأمن العام: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي في مدينة الرياض".

وأردف الأمن السعودي بالقول إنه قبض على "آخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق محتوى مرئي بذلك ونشره على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وتداول مغردون وحسابات سعودية مقطع الفيديو الذي يوثق دهس أحدا المارة أمام ما قيل إنها مدرسة في الرياض.