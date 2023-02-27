دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول لشخص يقوم برمي بالون ماء على دورية شرطة، غضبا في الكويت، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان يتضمن إعلان القبض عليه.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر شخصا وهو يقوم برمي بالون ماء على دورية الشرطة، وسط تساؤلات وغضب على هذا التصرف.

ونشرت الداخلية الكويتية بيانا جاء فيه: "بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مقيم من جنسية آسيوية بتوثيق لحظة قيامه بإلقاء (بالونة ماء) على دورية شرطة".

وأردفت الداخلية: "توضح الإدارة ان قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبطه وجاري احالته لجهة الاختصاص تمهيداً لإبعاده عن البلاد"، حسب تعبيرها.