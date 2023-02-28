ارتفاع طفيف في بعض أسعار المحروقات لشهر مارس في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات عن أسعار الوقود لشهر مارس/أذار وقد شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كانت عليه في فبراير/شباط الجاري، الثلاثاء.

وأعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول عن أسعار مارس/أذار والتي سجل فيها لتر البنزين الممتاز 3.09 درهما مقارنة بـ3.05 للشهر الجاري.

وانخفض سعر الديزل من 3.38 درهما للتر في فبراير/شباط إلى 3.14 درهما للتر الواحد في مارس/أذار.

وبلغ سعر لتر الـ"إي بلس" 2.90 درهما مقارنة بـ2.86 درهما في شهر فبراير/شباط، ووصل سعر الخصوصي إلى 2.97 درهما مقارنة بـ2.93 درهما للشهر الجاري.