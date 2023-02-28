دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات، الاثنين، عن وصول وفد قيادة "حرس الحدود" الإيرانية لحضور الاجتماع السابع والمجدول مع نظيره الإماراتي، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن تلك الزيارة جاءت "ضمن الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة الحرس الوطني ممثلة في مجموعة حرس السواحل بدولة الإمارات وقيادة حرس الحدود بإيران".

وأضافت: "سيبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية والتسلل والتهريب بكافة أنواعه، وكذلك في مجال البحث والإنقاذ وتنظيم عملية الصيد البحري خاصة الجائر وحماية البيئة البحرية بما يخدم مصالح البلدين".

وكانت دولة الإمارات أعلنت، العام الماضي، عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، وقتها، أنه القرار يأتي "تماشيا مع جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت الإمارات قد خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد خلال احتجاجات ضد إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.