القدس (CNN)-- قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الأربعاء، إن بلدة حوارة الفلسطينية "يجب محوها".

وجاءت التصريحات المثيرة في إشارة إلى بلدة بالضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل شقيقان إسرائيليان بالرصاص، الأحد، مما أدى إلى احتقان في المنطقة من قبل المستوطنين اليهود الإسرائيليين أسفر عن مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخرين ومنازل وسيارات محترقة.

سُئل وزير المالية سموتريتش، الأربعاء، عن سبب إعجابه بمنشور على تويتر بعد إطلاق النار على الأخوين، ولكن قبل غضب المستوطنين، قال إنه يجب محو حوارة.

وقال لمراسل في مؤتمر تديره مجلة الأعمال الإسرائيلية The Marker: "أعتقد أن قرية حوارة يجب محوها. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، وليس - لا سمح الله - مواطنين عاديين".

وأشار الجنرال الإسرائيلي الكبير في الضفة الغربية، يهودا فوكس، ليلة الثلاثاء إلى تصرفات المستوطنين الإسرائيليين بأنها "مذبحة".

وقال الجنرال فوكس، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدًا بشكل كافٍ للهجمات الانتقامية التي أعقبت مقتل الأخوين يانيف في البلدة، الأحد.

وأضاف فوكس، في تصريحات صريحة بشكل غير عادي من قبل مسؤول عسكري إسرائيلي ينتقد المستوطنين الإسرائيليين: "لم نستعد لمذبحة على نطاق العشرات من الأشخاص الذين يأتون بأجهزة حارقة... ذهبوا وأضرموا النار في منازل ومركبات فلسطينية عشوائية، وما إلى ذلك - ببساطة إرهاب عشوائي".

وقال: "هذا الحدث في حوارة هو مذبحة قام بها خارجون عن القانون"، مستخدمًا كلمة تعني في الأصل أعمال شغب منظمة ضد اليهود إبان حقبة روسيا الإمبراطورية.

واتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بمهاجمة الفلسطينيين أو التنحي جانبًا والسماح للمستوطنين بالقيام بأعمال شغب.

لكن فوكس قال إن الجيش الإسرائيلي تدخل في حوارة للدفاع عن الفلسطينيين من المستوطنين الذين اشتبكوا ليس فقط مع الفلسطينيين ولكن مع القوات الإسرائيلية والشرطة.

وقال إن "جنود وحدة الاستطلاع في جولاني فتحوا النار على إسرائيليين خارجين عن القانون كادوا أن يقتلوا فلسطينيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال أربع كتائب إضافية إلى المنطقة منذ يوم الأحد في محاولة "لتهدئة" الوضع والفصل بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إن ستة أشخاص إضافيين اعتقلوا ليلة الثلاثاء فيما يتعلق بأعمال الشغب في حوارة - أربعة بالغين وقاصران.

وجاء في بيان للشرطة أن "هؤلاء المشتبه بهم اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في أعمال عنف وحرق واعتداء وإلحاق أضرار في حوارة"، موضحا أنه يشتبه في قيامهم "بإضرام النار في المركبات والمباني ومهاجمة الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم".

وقال البيان "التحقيق جار ومن المتوقع إلقاء المزيد من الاعتقالات".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق إن ثمانية أشخاص اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب في وقت سابق من الأسبوع، من بينهم اثنان على الأقل قيد الإقامة الجبرية.