"حديث جانبي" و"تقديم أخيه".. تفاعل على لقطتين بين ولي العهد السعودي ووزير الطاقة

الشرق الأوسط
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"حديث جانبي" و"تقديم أخيه".. تفاعل على لقطتين بين ولي العهد السعودي ووزير الطاقة
Credit: RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون بشكل واسع على مقطع فيديو يُظهر "حديثا" جانبيا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد الانتهاء من حضور حفل الإعلان عن برنامج "شريك".

ويظهر ولي العهد السعودي وهو يمسك يد أخيه ويغادران القاعة وهما يتبادلان الأحاديث دون أن يتضح الموضوع الذي يناقشانه.

وفي الوقت الذي تحدث به البعض عن الحديث الجانبي، لفت مغردون إلى "تقديم" الأمير محمد بن سلمان لأخيه الأكبر سنا عند مغادرة المسرح.

وأعلنت السعودية بحضور ولي العهد عن إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع برنامج "شريك" والذي يهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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