دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تم إطلاق الصاروخ "Falcon 9" الذي يحمل مهمة "Crew 6" إلى الفضاء والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في "أطول مهمة عربية" إلى الفضاء، وقد نجحت عملية انفصال المركبة "دراغون" عن الصاروخ.

وبعد تأجيل إطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة "Dragon" الإثنين، قامت "سبيس إكس" بمحاولة ثانية للإطلاق الخميس وقد نجحت تلك العملية، إذ من المقرر أن تستمر المهمة 6 أشهر.

وتم تأجيل الإطلاق الإثنين قبل دقيقتين من الإطلاق بسبب مشكلة تتعلق بسائل الإشعال الذي يُستخدم لتشغيل محركات الصاروخ الذي انطلق الخميس من محطة كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا.

وجاء في التغريدة التي نشرتها ناسا الإثنين: "تم تأجيل إطلاق مهمة "Crew6" اليوم بسبب مشكلة في أنظمة الأرض، استعدوا للحصول على تفاصيل حول تاريخ الإطلاق الجديد ووقته".

وكتب النيادي بعد تأجيل الرحلة على صفحته الموثقة على تويتر: " وعدت أطفالي بالعودة سريعاً ولم أعني أن أعود بهذه السرعة! عموماً، طاقمنا بخير ومعنوياتنا عالية وتأجيل الإطلاق من الأمور التي نتدرب عليها دائماً حيث تأتي سلامة الطاقم قبل كل شي"، حسب قوله.