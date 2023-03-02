(CNN)-- احتشد مئات المتظاهرين خارج صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، حيث كانت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوم بتصفيف شعرها، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء.

ووفقا لفيديوهات نشرها صحفيون، ظهر العشرات من ضباط الشرطة وهم يركضون بالقرب من الصالون، وكذلك كانت طائرة هليكوبتر تحلق في السماء.

واتهم نتنياهو المتظاهرين بأنهم "نشطاء فوضويون" يقودهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.

وفي المقابل، طالب لبيد، عبر تويتر، المتظاهرين بترك سارة نتنياهو بسلام، ودعا المتظاهرين إلى أن يسمحوا لسارة نتنياهو بالخروج إلى منزلها، وقال: "نضالكم وصراعنا ضد انقلاب النظام وتدمير الديمقراطية".

في وقت سابق من مساء الأربعاء، أدان نتنياهو، في خطاب، المتظاهرين ضد خطة حكومته لإضعاف القضاء الإسرائيلي المستقل، وقال: "لا يمكننا أن نتسامح مع العنف، والاعتداء على ضباط الشرطة، وإغلاق الطرق، وتهديد الشخصيات العامة وعائلاتهم، لن نسمح بخرق القانون وممارسة العنف في أي مكان".