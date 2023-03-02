حمد بن جاسم: إيران ليست أول مخاوفي بل طريقة تصرف قادة المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ"، بأن الحرب مع إيران ليست في مصلحة دول الخليج، داعيا إلى حوار صريح للتوصل إلى حل يكون "إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والاقتصاد".

وردا على سؤال حول قلق العديد من الدول العربية من إيران، خاصة المملكة العربية السعودية، قال الشيخ حمد بن جاسم إن "أول مخاوفي ليست إيران، بل نحن في المنطقة والطريقة التي نتصرف بها، أعني القادة فأنا لست واحدًا منهم، أعتقد إذا استطعنا التحكم في سعادتنا وإحباطنا وغضبنا، ونقول حسنا سنعمل، لدينا بعض الخلافات مع هذه الدولة أو تلك، ولكن هذا الخلاف يجب مناقشته بطريقة متحضرة".

وأضاف: "إذا كان أمامنا تحديات وإذا اتفقنا على أن إيران هي عدونا الأول فكيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ هل سنتعامل معه عن طريق مفاوضات مباشرة أو حرب؟ لا أحد يريد الحرب لأنها ليست في مصلحتنا".

وتابع بالقول: "المشكلة أن هذا القرار ليس في يدنا لأننا ليس في وضع حاليًا كما قلت عن دول مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ زمام القيادة لمنطقتنا وتقول حسنا لدينا مشاكل مع إيران فلنجلس معهم ونناقشها بالتفاصيل بصراحة ونتوصل إلى حل، لأنني أعتقد أننا يجب أن نعيش في منطقة الخليج في انسجام بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي".

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أنه "إذا تمكنا من فعل ذلك فسيكون إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والأعمال والاقتصاد". وقال: "لديهم (إيران) أكثر من 100 مليون شخص، والعراق لديهم 40 مليون شخص ونحن (دول الخليج) لدينا حوالي 50 مليون شخص. نحن نتحدث عن 200 أو 250 مليون شخص في دول غنية بالنفط، تخيل ما يمكنهم فعله".