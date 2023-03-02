دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد انطلاقه إلى الفضاء، كتب رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، تغريدة، الخميس، أكد فيها أنه سيتحدث إلى متابعيه وعائلته من محطة الفضاء الدولية، طالبا من الجميع أن "يتذكروه في دعواتهم."

وكتب النيادي عبر تويتر: "في المرة المقبلة التي سأكلمكم بها سأكون بإذن الله على متن محطة الفضاء الدولية"، حسب قوله.

وتابع رائد الفضاء الإماراتي قائلا: "سأكلمكم وعلى ذراعي علم الإمارات.. وفي قلبي".

وتابع النيادي في التغريدة نفسها قائلا: "دعواتكم وإلى لقاءٍ قريب من الفضاء... أخوكم سلطان النيادي".

وكانت قد انطلقت المركبة "دراغون" التي تحمل النيادي وزملاءه في مهمة "Crew 6" إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من محطة كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس.

ونجحت عملية انفصال المركبة عن الصاروخ ضمن المرحلة الثانية من الإطلاق متجهة إلى محطة الفضاء الدولية حيث ستمتد المهمة 6 أشهر.