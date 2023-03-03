دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت جمهورية مصر العربية، الجمعة، "بأشد العبارات" تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية، ووصفتها بـ"التحريضية"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية على صفحتها على فيسبوك.

واعتبرت الخارجية المصرية أن تصريحات الوزير تمثل "تحريضا خطيرا وغير مقبول على العنف"، ورات أن ذلك "يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً"، حسب تعبيرها.

وأكد البيان "على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضحت الخارجية المصرية أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو/حزيران 19 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب ما ذكر البيان.

وكان سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف قال، الأربعاء، إن بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة - حيث قُتل شقيقان إسرائيليان بالرصاص، الأحد - "يجب محوها".

وأضاف لمراسل في مؤتمر تديره صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية: "أعتقد أن قرية حوارة يجب محوها. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، وليس - لا سمح الله - مواطنين عاديين".