دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنّ "محكمة المرور أصدرت حكماً بحبس قائد مركبة لمدة ثلاثة أشهر، بعدما ظهر في مقطع فيديو يقوم بالاصطدام عمداً بمركبتين معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر".

وذكرت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة على صفحتها على تويتر، مساء الجمعة، أنّ ما قام به سائق المركبة وفق ما أظهره مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، "يتضمن قيامه بعمليات الإستهتار والرعونة والإصطدام عمداً بمركبتين، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر".

وتداول مغرّدون ومواقع كويتية فيديو لسائق المركبة، يقودها بسرعة كبيرة، ويصطدم بمركبات وسيارات أخرى.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنّ "الإدارة تهيب بالجميع إلى ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور".

وقالت إنه في حال رصد أي أعمال مخالفة للقانون الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، أو إرسالها عبر رقم "واتساب" المرور، وذلك حفاظا على سلامة مرتادي الطرق.