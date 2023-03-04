دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذت السلطات السعودية حكم حد الحرابة، السبت، على مواطن سعودي الجنسية "اعتنق المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية"، وقتل رجل أمن خلال محاولته تفجير إحدى المنشآت النفطية، حسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.

وقال بيان الداخلية السعودية إنه جرى إقامة حكم حد الحرابة على "محمد بن عبدالرازق بن سعد فيضي - سعودي الجنسية"، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح البيان أنه أقدم على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم، والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها".

إلى جانب "شراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن، معتنقا المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد والثناء على منفذيها"، وفقا لبيان الداخلية السعودية.

بعد توجيه اتهامات إليه بشأن الواقعة وإحالته إلى المحكمة المختصة "صدر بحقه... الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقلته، وأيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني".

لم تقدم السلطات السعودية مزيد من التفاصيل حول تاريخ حدوث الواقعة.