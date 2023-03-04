تامبا، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، حصيلة عملياتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق خلال فبراير/شباط 2023، وقالت إنها نفّذت مع التحالف الدولي وشركاء آخرين 48 عملية ضد التنظيم، أسفرت عن مقتل 22 عنصرًا، واعتقال 25 آخرين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على تويتر، مساء السبت: "تظهر هذه العمليات التزامنا بالهزيمة الدائمة لداعش، والحاجة المستمرة لبذل جهود عسكرية محددة الهدف لمنع عناصر داعش من شن هجمات واستعادة أي موطئ قدم".

وفي العراق، أفاد البيان عن "شن 33 عملية مشتركة ضد داعش، أسفرت عن مقتل 17 من عناصر التنظيم، واعتقال 14 آخرين"، أما في سوريا، فجاء في البيان أنّ "الولايات المتحدة قامت بـ15 عملية مشتركة، من بينها عمليتين شنّتهما القوات الأمريكية وحدها، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر التنظيم، واعتقال 11 آخرين".

وأضاف البيان أنه "من دون استمرار عمليات مكافحة الإرهاب، فإن جهود داعش ستستعيد زخمها مع زيادة قدرة التنظيم على التجنيد وإعادة التشكيل، وسيعيد التنظيم تنمية قدراته على التخطيط لهجمات ضد المنطقة، وحلفائنا، والمصالح الأمريكية في الخارج، وما زلنا نركز على بناء القدرات المحلية للشركاء لمنع عودة داعش".

وأضاف البيان أنّ العمليات في سوريا أسفرت عن إصابة 4 جنود أمريكيين وكلب عامل في العمليات، وأنّهم، الجنود والكلب، يتعافون من تلك الإصابات، بينما لم تسفر تلك الهجمات عن مقتل أي جندي أمريكي.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نحن نركز على ضمان الهزيمة الكاملة لتنظيم داعش، ونواصل العمل مع شركائنا لمواصلة دحر التنظيم في سوريا والعراق"، مشيدًا بدور قوات الأمن العراقية وتفانيها، وشركاء الولايات المتحدة في قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدًا أنّ "القتال ضد داعش مستمر".