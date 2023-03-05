دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن "شرطة منطقة الرياض، باشرت حالة تعنيف أب لبناته بعد أن قمن بنشر محتوى مرئي تضمن طلبهن المساعدة، إثر تعرضهن للضرب والتعنيف والاحتجاز على يد والدهم".

وذكر الأمن العام السعودي على صفحته الرسمية على تويتر، أن "شرطة منطقة الرياض باشرت حالة تعنيف أب لبناته، بعد نشرهن محتوى مرئيا تضمن طلبهن المساعدة إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن".

وأضاف الأمن العام أنه "تم الوقوف على الحالة واستكمال الجهات الأمنية تقديم الحماية لهن بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، قبضت على مواطن بحوزته 47 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.