دبي، الإمارات العربية المتحدة (CMM)-- بحث مسؤول كويتي مع السفير الإيراني لدى البلاد، الأحد، "سبل تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات"، بعد أن شهدت العلاقات بين طهران والكويت تطوراً إيجابيا خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت (كونا)، إن "نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي، استقبل سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في كافة المجالات".

ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، عن السفير الإيراني، قوله بعد اجتماعه مع العتيبي، إنه سيتم "عقد اجتماع لتحديد الحدود البحرية بين البلدين الجارين في طهران في المستقبل القريب".

وفي فبراير/شباط الماضي قال السفير محمد إيراني، خلال احتفال أقامته السفارة الإيرانية في العاصمة الكويتية، بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية، إن "العلاقات بين طهران والكويت بدأت تستعيد مسارها الطبيعي من جديد تدريجياً بعد جائحة كورونا"، مؤكداً أن إيران شهدت زيارة أكثر من 80 ألف كويتي عبر رحلات جوية مباشرة، بحسب ما ذكرت وكالة "إسنا".