دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مواطنون مصريون تفاصيل تعرضهم للنصب والاحتيال من خلال تطبيق Pool Hogg، عن طريق إغرائهم بتحقيق عائد مرتفع عن طريق الاستثمار في شراء أجهزة إلكترونية عبر التطبيق، مؤكدين أن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا تقدر بمليارات الجنيهات، وتم جمعها عن طريق إغرائهم بالاستثمار في صناديق يقدر عائدها بثماني أضعاف المبلغ المُودع خلال 5 أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، السبت، ضبط القائمين على إدارة تطبيق Pool Hogg، قائلة إنهم استولوا على 19 مليون جنيه (618.4 ألف دولار) من مواطنين بزعم استثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية، ثم قاموا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على الأموال.

بدأت قصة محمود سامي، أحد الضحايا، مع تطبيق Pool Hoggعندما علم به "من خلال أحد الإعلاميين الذي روج عنها عبر برنامجه على إحدى القنوات الفضائية منذ أكثر من عام، ولأن هذا الإعلامي صديقي أنا ومجموعة آخرين بدأ يشرح لنا عن آلية الاستثمار داخل المنصة من خلال تحويل الأموال عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال التابعة لإحدى شركات المحمول، ويتم استخدام هذه الأموال من قبل المنصة لشراء أجهزة إلكترونية تحقق أرباحًا للمستثمرين، وتبدأ أسعار هذه الأجهزة من 10 دولارات فقط، ويتم تسعير الدولار بسعر ثابت مقابل 20 جنيهًا".

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على مدار عام لأكثر من 100%، ويبلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي 30.66 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، الأحد.

وأضاف سامي، في حديثه لـ CNNبالعربية: "بدأت الاستثمار في المنصة بشراء جهاز إلكتروني بسعر 1600 جنيهً (52.08 دولار)، وبعدما حققت أرباحًا معقولة عملت على زيادة المبالغ المستثمرة حتى وصلت إلى 35 ألف جنيه (1139.23 دولار)، وإقناع شقيقتي وصديقي بالاستثمار في المنصة من خلال نظام التسويق الهرمي، كما تم طرح صناديق استثمار بعوائد مرتفعة جدًا إلا أنه تم الاشتراط على المستثمرين بتحويل أموال جديدة، وعدم استخدام رصيدهم في المنصة للاستثمار بهذه الصناديق".

وتابع :"بعد هذا العرض بدأت الشك في المنصة، بسبب العائد المرتفع الذي وصل إلى 8 أضعاف المبلغ المودع في خلال 5 أيام، إضافة إلى اشتراط إيداع تحويلات جديدة إلا أن عددًا كبيرًا جدًا من المستثمرين على المنصة وضعوا مبالغ مالية ضخمة للاستثمار بالصناديق، منخدعين بالعائد المرتفع".

وقال سامي: "قمت على الفور مع مجموعة من أصدقائي بتحرير محضر في قسم شرطة بورسعيد ضد تطبيق Pool Hogg، وعلمت بعد ذلك أن آخرين قاموا بنفس الخطوة قبلي بأيام قليلة، وفي نفس يوم تحرير المحضر فوجئنا بغلق التطبيق من قبل القائمين عليه".

وحذّرت وزارة الداخلية، في بيانها المواطنين من الانسياق وراء التطبيقات المجهولة عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين فيها بشكل غير منطقي، خشية من تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

وفقًا لبيان الوزارة، ضُبط 29 متهمًا في قضية منصة Pool Hogg، منهم 13 متهمًا يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية بلغت 600 ألف جنيه (19,482 دولارًا)، و41 كارت ائتمان لبنوك بالخارج، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة وخطوط المحمول والحاسب الآلي وشاشات الكمبيوتر لإدارة المنصة.

يقدر محمود سامي حجم الأموال المستولى بأكثر من 3 مليارات جنيه (974 ألف دولار)، وأنه تم جمع أغلب هذا المبلغ من العرض المغري للاستثمار في الصناديق بعائد مرتفع. وقال: "من الصعب استرداد أموال المواطنين، خاصة أن المبلغ المضبوط معهم ضئيل جدًا مقارنةً بالذي تم الاستيلاء عليها، وتحويلها للخارج".

وكشف بيان الداخلية المصرية عن قيام القائمين على منصة Pool Hogg بتوزيع الأموال المستولى عليها من المواطنين على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (9965 محفظة)، وتحويلها للخارج خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين"، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

السيناريو نفسه للتعرف على منصة Pool Hogg، تعرض له محمد السيد، أحد الضحايا، الذي أكد أنه التقى بشخص عرف نفسه بأنه يعمل صحفيًا وشرح له آلية الاستثمار بالمنصة، والعائد المرتفع الذي تحققه للمستثمرين، ويتم تحويله يوميًا، كما عرض السجل التجاري للشركة وأوراق أخرى تثبت حصولها على التراخيص اللازمة، مما دفعه لاستثمار أمواله تدريجيًا حتى وصل الإجمالي إلى 16 ألف جنيه (520.79 دولارًا).

وقال السيد، لـ CNN بالعربية، إن المنصة استطاعت جمع أموال ضخمة من المستثمرين، وصرف تعويضات جيدة إلا أن الشكوك حولها بدأت في 27 فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان المنصة طرح صناديق استثمارية بعائد 8 أضعاف المبلغ المودع خلال أيام قليلة، حيث أعلنت عن عرض بإيداع مبلغ 5 آلاف جنيه بالصندوق يحصل صاحبه على عائد 40 ألف جنيه (1301.98 دولار) خلال 5 أيام فقط، إلا أن المنصة اشترطت إيداع أموال من خارج المستثمرة بالمنصة كشرط للاستثمار بالصندوق، مما أثار شكوكنا في المنصة.

وأضاف أن منصة Pool Hogg أغلقت نشاطها في اليوم التالي لجمع مبالغ ضخمة من المواطنين المستثمرين في الصناديق، مما دفعني لتحرير أول محضر في مديرية أمن بورسعيد ضد المنصة، وبعدها توالى تحرير محاضر ضدها، وتجاوبت الأجهزة الأمنية مع ضحايا المنصة. وأعرب عن أمله في استرداد الضحايا لأموالهم.

وقال السيد إن الحصر المبدئي لضحايا المنصة يصل إلى 500 ألف مواطن من كل محافظات الجمهورية، منها القاهرة والإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ بمبالغ تصل إلى مليارات.

حسب تحقيقات وزارة الداخلية، فإن القائمين على منصة Pool Hogg كانوا يعتزمون بعد إغلاقها بأيام، إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى RIOT لاستخدامه في نفس الغرض.