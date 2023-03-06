وزير خارجية اليمن يبين لـCNN ما هي ضمانات الهدنة اليمنية ودور إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انسحب مسؤول يمني من مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموًا المنعقد في قطر، الاثنين، تزامنًا مع كلمة رئيس الوفد الإيراني، محسن منصوري.

وجاء انسحاب عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عثمان مجلي، عندما شرع منصوري في الحديث.

في كلمته، وجّه مجلي انتقادات إلى إيران وجماعة الحوثي في اليمن، حسبما أظهرت لقطات مصورة من خطابه.

قال مجلي إن "اليمن تعيش أوضاعًا استثنائية ليس بين أسبابها شحة الموارد أو تخاذل ابناءها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني".

وأضاف: "المليشيات التي تدربت ومُولت من النظام الإيراني كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي أنشأتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها".

وتابع عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن "الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن كان له دور كبير في تفادي الفوضى الشاملة في اليمن وتأثيراتها على المنطقة وحركة التجارة الدولية ومنع الانهيار السياسي والاقتصادي".