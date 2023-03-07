القدس (CNN)-- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إنه تم التعرف على شخص واحد فقط على الفور من قبل الوزارة التي أطلقت عليه اسم محمد وائل غزاوي (26 عامًا). أصيب في صدره بالذخيرة الحية. وقالت الوزارة إن 11 شخصا آخرين أصيبوا.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبًا مع انتشار نبأ الغارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفيًا بالقول: "قوات الأمن تعمل حاليًا في مخيم جنين. التفاصيل لاحقا".

وهذه المداهمة هي الثالثة على الأقل التي تحدث في وضح النهار هذا العام. أسفرت الحالتان السابقتان - واحدة في جنين وأخرى في نابلس - عن مقتل 11 فلسطينيًا، بما في ذلك استهداف المسلحين من قبل الجيش الإسرائيلي، واشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمارة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية قتلت "الإرهابي المقيت" الذي قتل شقيقين من المستوطنين الإسرائيليين الأسبوع الماضي في بلدة حوارة.