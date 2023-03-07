دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عُين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، بقرار أميري صدر، الثلاثاء، وقد حافظ على حقيبة الخارجية التي يشغلها منذ أكثر من 7 سنوات.

نستعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز محطاته المهنية استنادا إلى معلومات موجودة على الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في قطر.

2003

بدأ مسيرته المهنية بالعمل في مجال البحث الاقتصادي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

2005

وصل إلى منصب مدير الشؤون الاقتصادية.

2009

تم تعيينه مديراً لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوزارة الأعمال والتجارة.

دشن مؤسسة قطر للمشاريع والمعنية بتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وارتكزت سياسته على رعاية برامج التنويع الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وعبر الترويج للمشاريع التي من شأنها المساهمة في نمو الاقتصاد القطري.

2010

شغل منصب سكرتير الممثل الشخصي لأمير البلاد السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لشؤون المتابعة في الديوان الأميري.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين.

2011

أصبح رئيسا للجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعُين رئيسا لمجلس إدارة شركة "أسباير-كتارا" للاستثمار.

2012

تحصل على درجة وكيل وزارة

2013

شغل منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية

2014

قاد عملية إعادة هيكلة صندوق قطر للتنمية

2016

عُين وزيرا للخارجية في دولة قطر

2017

عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء

2023

أدى اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء بقرار أميري وحافظ على حقيبة الخارجية.