(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الحكومة التركية استدعت السفير الأمريكي في تركيا جيف فليك لـ"عقد اجتماعات ومناقشات" بعد الزيارة التي أجراها رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى شمالي شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "الجنرال ميلي التقى فقط مع القوات الأمريكية أثناء وجوده في سوريا، وكانت الزيارة مجرد تفاعل مع العسكريين الأمريكيين".

وأضاف: "ليس من غير المعتاد أن يزور رئيس هيئة الأركان المشتركة عناصر القوات الأمريكية، وفي كثير من الحالات يتم نشرهم في أماكن يمكن أن تكون بها خطورة، ويحتمل أن يقدموا تضحيات نيابة عن زملاءهم الأمريكيين فقط، ولكن أيضا نيابة عن الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وكانت وسائل الإعلام التركية الحكومية ذكرت أنه تم استدعاء فليك لتوضيح سبب زيارة الجنرال الأمريكي.

وتحالفت الولايات المتحدة مع قوات سورية محلية بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تصفها تركيا بأنها "منظمة إرهابية".

وامتد صراع تركيا مع الجماعات الكردية الانفصالية على مدى أربعة عقود وأودى بحياة عشرات الآلاف، وتم تصنيف "حزب العمال الكردستاني"، الذي يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في تركيا، كـ"منظمة إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة الجنرال ميلي، ووصفتها بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي المقابل، قال متحدث باسم ميلي إن رئيس الأركان التقى مع القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا المتواجدين هناك كـ"جزء من الحملة لهزيمة تنظيم (داعش) وتفقد إجراءات حماية القوات".