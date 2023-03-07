سوريا: هجوم إسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي وأخرجه من الخدمة

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، إن "عدوانا إسرائيليا" استهدف مطار حلب الدولي شمال البلاد، وإخراج المطار من الخدمة.

وأضافت الوزارة، في بيان، إن إسرائيل "نفذت هجوما جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية استهدف مطار حلب الدولي مما تسبب في أضرار مادية بالمطار، وخروجه عن الخدمة"، وتابعت أن "الهجوم وقع في الساعة 02:07 بالتوقيت المحلي".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات في المطار.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه لن يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الصاروخية على المطارات السورية، قائلا إن الضربات تستهدف القوات الإيرانية ومنع طهران من إمداد حلفائها بالسلاح في سوريا، التي تخوض منذ عام 2011 حربا أهلية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف مدني.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن 5 جنود سوريين قتلوا في سبتمبر/ أيلول 2022 في "غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى بالقرب من العاصمة".

وفي أغسطس/ آب، قتلت ضربة صاروخية "إسرائيلية" على ريف دمشق حول دمشق 3 جنود سوريين الشهر الماضي، وفقا لدمشق.

وأدت الضربات الجوية في يونيو/ حزيران إلى توقف مطار دمشق عن الخدمة لما يقرب من أسبوعين.