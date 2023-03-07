سيناتور أمريكي بارز ينتقد بايدن بسبب "سياسة الهروب" من الشرق الأوسط

متظاهر نجا من القمع الوحشي للنظام الإيراني يتحدث حصريًا لـCNN: ضربوني 100 مرة على رأسي

(CNN)-- حث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، الاثنين، الإدارة الأمريكية على "اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران وفرض عقوبات".

وجاءت تصريحات ماكونيل بعد مشاركته في وفد من الكونغرس زار الشرق الأوسط خلال فترة العطلة، وقال السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ: "إدارة جو بايدن بحاجة إلى أن تكون أكثر جدية تجاه إيران، فالرئيس يقول إنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، من يصدق ذلك؟ إيران تقترب أكثر فأكثر من القنبلة، في حين أن الإدارة مترددة".

واقترح مكونيل فرض مزيد من العقوبات على إيران بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، وقال: "نحن بحاجة إلى حشد الحلفاء في حملة عقوبات منسقة، وممارسة ضغوط قصوى بشكل حقيقي على طهران، نحن بحاجة إلى التنسيق الوثيق مع أصدقائنا في الشرق الأوسط، وليس إخفاء المعلومات عنهم".

وتابع: "نحن بحاجة إلى مساعدة إسرائيل في الحصول على القدرات التي تحتاجها لتعريض برنامج إيران النووي لخطر حقيقي".

كما دفع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ عن "تسهيل" عملية شراء الحلفاء أسلحة من الولايات المتحدة، كما حذر من "ترك فراغ لخصمي الولايات المتحدة، روسيا والصين، يملأه في المنطقة".

وذكر: "محاولة الرئيس بايدن تقليل تمويل قواتنا المسلحة بميزانيات غير جيدة، ستقلل من قوتنا، وأدت محاولاته للهروب من الشرق الأوسط إلى تقليص وجودنا، وتركت الصداقات الرئيسية تضعف مما أدى إلى تآكل شراكاتنا".

وقال مكونيل: "إنها طريقة لتقليل النفوذ الأمريكي، والأمن القومي، ولخلق فراغ سيكون من دواعي سرور روسيا والصين بالطبع ملؤه".