لؤي الشريف: من يدافعون عن محمد بن سلمان ليسوا "روبوتات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الكاتب، لؤي الشريف، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحظى "بحجم دعم كبير" من مواطني بلاده، مشيرا إلى أن "على الإعلام الغربي أن يفهم ذلك."

وقال الشريف في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "يجب أن تفهم وسائل الإعلام الغربية أن حجم السعوديين الذين يدافعون عن بلادهم ويدعمون محمد بن سلمان بلا حدود هو أمر حقيقي".

وأضاف الكاتب والمبرمج قائلا: "إنهم ليسوا "روبوتات" بل حسابات حقيقية، أناس شرفاء، الليلة الماضية كانت دليلا حقيقيا، لقد أكلوا أولئك الذين فروا إلى لندن أحياء".

وتابع الشريف قائلا في تغريدة أخرى: "لقد أجرى محمد بن سلمان تغييرات حوّلت السعودية، ومن شأن تلك التحولات أن تأخذ شعبه إلى المستوى التالي".

وختم الكاتب حديثه عن ولي العهد السعودي بالقول: "إنه محبوب وموثوق به ومدعوم بالكامل لرؤيته الطموحة والإسلام المعتدل الذي يدعو إليه، هذه هي الحقيقة"، حسب قوله.

وتزامنت تغريدتا الشريف مع الجدل الدائر حول ما اُشيع عن "هروب شخص يُدعى عماد المبيض"، ويصف نفسه بأنه "إمام" أحد المساجد في مدينة الدمام، من السعودية إلى لندن، بعد أن نشر حساب غير موثق يحمل اسمه على موقع تويتر مقطع فيديو وجّه من خلاله "نصيحة" للعاهل السعودي وولي عهده ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، حول ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية.