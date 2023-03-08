دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، بـ"تقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لسيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيسة مؤسسة "أولينا زيلينسكا" للمنظمات الخيرية التي تقوم بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة فوربس 50/30 " التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 10 من شهر مارس/ آذار الجاري.

ووفقا لـ"وام"، اطلع رئيس الإمارات على "تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الإنساني وخاصة على الأطفال، ووجه بتقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى (بيوت الأيتام العائلية)، حيث ستسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل".

وأكد أن دولة الإمارات "لن تدخر جهدا في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية".